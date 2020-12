De Commonwealth Bank of Australia (CBA) gaat zijn Europese hoofdkantoor vestigen in Amsterdam, meldt FD maandag. Een week geleden kreeg de Australische bank een licentie van de Europese Centrale Bank (ECB) om vanuit Nederland bankdiensten in Europa te mogen aanbieden.

CBA Europe-bestuursvoorzitter Wilco Hendriks zegt in de krant dat de Brexit de aanleiding vormde om naar Amsterdam te komen.

De bank heeft als ambitie om vanuit de Nederlandse hoofdstad de zakelijke aanwezigheid in Europa te vergroten. Hierbij ligt de focus op energie, grondstoffen en logistiek. "We zijn binnen en mogen aan de slag", vertelt Hendriks in het FD. Zijn team van zo'n 25 man moet in mei of juni zijn gegroeid naar vijftig.

De CBA-vestiging in Londen blijft open. Daar werken naar schatting tweehonderd mensen. De Commonwealth Bank is de grootste bank in Australië. De bank heeft naast vestigingen in het Verenigd Koninkrijk en Australie, ook kantoren in India, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.

De bank wilde een licentie in de Europese Unie om ook na de Brexit hier diensten te kunnen aanbieden. Daarvoor is een kantoor in een EU-lidstaat vereist. Naast Amsterdam waren ook Dublin (Ierland) en Frankfurt (Duitsland) kanshebbers.