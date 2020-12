Op Sinterklaasdag is er nauwelijks meer gepind aan de kassa dan op een reguliere zaterdag in september. Dat meldt de Betaalvereniging Nederland op zondag. Het aantal pinbetalingen kwam nog geen 5 procent hoger uit. Online was er wel een duidelijk Sinterklaaseffect zichtbaar.

Ook op de vrijdag vóór sinterklaas dag was er geen merkbare toename van het aantal pintransacties aan de kassa, aangezien consumenten veelal vanuit huis hun aankopen deden. Dat was eerder het geval op dagen zoals Black Friday en Cyber Monday.

Het waren vooral boekenwinkels die op Sinterklaasdag meer mensen over de vloer hadden, met 40 procent meer pinbetalingen aan de kassa dan normaal. In totaal viel het aantal pinbetalingen op de koopjesdagen dit jaar 5 procent lager uit ten opzichte van een jaar eerder.

Online was wel een effect van van Black Friday, Cyber Monday en Sinterklaasdag zichtbaar, aangezien er 35 procent meer iDEAL-betalingen werden genoteerd vergeleken met reguliere weekdagen. De Sinterklaasinkopen werden dit jaar 50 procent vaker online gedaan, waarbij het totale bedrag 30 procent hoger uitviel.

De totale uitgaven tijdens de periode van Black Friday tot en met Sinterklaasdag, via zowel pinbetalingen als iDEAL, vielen dit jaar ongeveer 10 procent hoger uit dan in 2019.