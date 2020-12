Het Verenigd Koninkrijk zou een meerjarenovereenkomst met de Europese Unie kunnen sluiten voor de toegang voor Europese vissers tot Britse wateren. Dat heeft de Britse minister van Landbouw George Eustice zondag gezegd. Visserij is het grote knelpunt in de onderhandelingen over een handelsakkoord.

"Dergelijke meerjarenovereenkomsten voor visserij zijn helemaal niet ongebruikelijk. We staan open voor gesprekken hierover", aldus Eustice, die in eerste instantie aan een periode van drie jaar denkt. Voor de langere termijn willen de Britten volgens de minister geen toezeggingen doen.

Volgens Eustice wil het Verenigd Koninkrijk ook best in beweging komen op het andere twistpunt van de onderhandelingen, namelijk het zogeheten gelijke speelveld. "We kunnen stappen zetten op het gebied van standaarden, zolang dit maar niet ten koste gaan van de vrijheid om onze eigen regels op te stellen", zegt Eustice.

De EU ziet het behouden van de Europese standaarden als het creëren van zo'n "gelijk speelveld". Hiermee worden niet alleen milieu- en productstandaarden bedoeld, maar ook afspraken over staatssteun aan bedrijven.

Eustice verwacht dat de komende dagen duidelijk wordt of het de EU menens is "of dat het allemaal theater was". Volgens de minister zijn de Britten voorbereid op een no-deal scenario, al zullen de onderhandelingen volgens hem doorgaan totdat het zinloos is.

'De laatste ronde'

Eerder op zondag zei de Ierse minister voor Buitenlandse Zaken Simon Coveney in gesprek met de Sunday Independent dat het "zeer waarschijnlijk" is dat er een handelsakkoord komt. Volgens Coveney is de deal voor "97 tot 98 procent" rond. Hij ontkende daarnaast dat de EU zich onder druk van Frankrijk recentelijk harder heeft opgesteld in de onderhandelingen.

De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigde Koninkrijk gaan zondag verder in Brussel, nadat ze op vrijdag waren stilgelegd. "Dit is de laatste ronde", zo tekende Reuters op uit de mond van een Britse bron. Een meerderheid van het Britse kabinet zal zich achter premier Boris Johnson scharen, als hij besluit definitief de stekker uit de onderhandelingen te trekken, aldus The Sunday Times.