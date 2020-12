Bedrijven die evenementen organiseren voor vrijgezellen hebben het moeilijk tijdens de coronacrisis. Singlereizen kunnen niet doorgaan en ook door ontmoetingsavonden gaat een streep. De vrijgezel zoekt nog meer dan in normale tijden online naar hun soulmate of kerstdate. Datingsites en -apps merken dan ook weinig van de pandemie.

"Het ging met de inschrijvingen echt tot aan maart heel goed. En ineens zakte het helemaal in", vertelt eigenaar Vincent bij 't Vuur van Flitsdate over de impact van de corona-uitbraak. Zijn bedrijf organiseert speeddateavonden, waarbij singles op één avond tien tot vijftien andere vrijgezellen ontmoeten.

"We voelden aankomen dat de corona-uitbraak gevolgen zou hebben voor ons. Daarom hebben we videospeeddates georganiseerd, toen duidelijk werd dat de normale avonden niet door konden gaan. Daarbij ontmoeten singles elkaar vanuit huis. Daar was redelijk wat animo voor, al waren de inschrijvingen lager dan bij de normale speeddates."

Bij 't Vuur zag de omzet van zijn bedrijf dit jaar dan ook ruim halveren. Vrees voor een faillissement heeft hij niet. "Ik red het wel. We hebben geen mensen in vaste dienst. Dat scheelt. En in deze tweede golf hebben we het videospeeddaten weer geïntroduceerd. Daardoor hebben we toch nog wat omzet."

“We zijn financieel echt op dieet en moeten flink interen op onze reserves.” Rineke van Doorn, Singlereizen.nl

Ook voor de vrijgezel die niet in zijn of haar eentje op reis wil, zijn het zware tijden. Rineke van Doorn biedt met haar bedrijf Singlereizen.nl dergelijke trips aan, maar moest de voorbije weken veel reizen annuleren. "De tweede coronagolf maakt het lastig. We zijn financieel echt op dieet en moeten flink interen op onze reserves."

In het voorjaar, bij de uitbraak van COVID-19, moest Van Doorn regelen dat deelnemers die op dat moment op singlevakantie waren, weer snel terug naar Nederland konden komen. "Er zaten klanten in wintersportgebieden in Italië en Oostenrijk. Dat waren toen coronabrandhaarden. Tevens moesten we veel reizen annuleren."

Bij de eerste geannuleerde trips gaf het bedrijf nog vouchers aan de deelnemers. Nu kunnen klanten wiens reis niet doorgaat, ook geld terugkrijgen, zeker als ze in de tussentijd een partner gevonden hebben.

In plaats van trips naar de zon of naar wintersportgebieden, organiseert Van Doorn nu vooral reizen binnen Nederland. "Daarbij houden we ons nadrukkelijk aan de richtlijnen van het RIVM. Zo hebben de deelnemers mondkapjes en hebben ze allemaal een aparte kamer."

Tinder zag aantal gebruikers flink toenemen

Nog meer dan anders speurt de single nu steeds vaker online naar de ideale man of vrouw. Dat blijkt onder andere uit recente cijfers van het Amerikaanse Match.com, het bedrijf achter diverse datingapps, waaronder Tinder, OKcupid en Hinge. In het derde kwartaal gebruikten wereldwijd gemiddeld 10,8 miljoen mensen een van hun apps. Dat waren er een kwartaal eerder nog 10,1 miljoen en in dezelfde periode vorig jaar 9,6 miljoen.

Ook datingwebsite Relatieplanet ziet dat het bij hen steeds drukker wordt. "Vooral in de laatste maanden zien we dat singles meer tijd doorbrengen op onze site en app", aldus business unit director Willem van Grasstek. Hij denkt dat dit onder meer komt doordat het lastiger is om elkaar te ontmoeten en gebruikers meer tijd nemen om de potentiële date beter te leren kennen.

Ondanks de huidige malaise bij aanbieders van reizen of evenementen, zijn ze hoopvol over de toekomst Zo heeft Van Doorn haar hoop gevestigd op volgend jaar. Ze ziet dat klanten al volop singlereizen boeken voor 2021. "Ze hebben er vertrouwen in dat het weer kan."