Campings en vakantiehuisjes in Nederland hebben in juli en augustus topmaanden gedraaid. Veel meer Nederlanders ging op vakantie in eigen land, daardoor overtrof het aantal overnachtingen in caravans, tenten en huisjes dat van het tot dan toe beste jaar 2019. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bij de presentatie van het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2020.

In de maanden juli, augustus en september gingen maar liefst 5,9 miljoen Nederlanders op vakantie in eigen land, een kwart meer dan een jaar eerder. Er kwamen wel veel minder buitenlandse toeristen, daardoor hadden de hotels geen goede zomer.

In april lag het toerisme vrijwel volledig stil, toen waren er 93 procent minder overnachtingen. In de maanden daarna krabbelde dat langzaamaan weer op. "Het derde kwartaal van 2020 werd relatief goed afgesloten", aldus het CBS. Het aantal gasten was weliswaar 12 procent lager dan een jaar eerder maar er waren wel 74.000 meer overnachtingen.

"Vooral kampeerterreinen en in iets mindere mate bungalowparken zagen het aantal gasten en overnachtingen in juli en augustus toenemen ten opzichte van dezelfde periode in 2019." Nederlanders blijven ook langer op de camping of het vakantiepark, dat droeg bij aan de toename van het aantal overnachtingen.

Voor hotels was het geen goed derde kwartaal, daar werd het verlies aan buitenlandse gasten niet gecompenseerd door Nederlandse vakantiegangers. Het totale aantal overnachtingen in de hotels kwam over de maanden juli, augustus en september een kwart lager uit dan een jaar eerder.

De hotels hadden wel ook meer Nederlandse gasten dan een jaar eerder. "Dat kon echter de scherpe daling in de buitenlandse vraag, ruim 50 procent minder overnachtingen, niet compenseren", aldus het CBS.