AH To Go-winkels op stations van de NS mogen met ingang van het nieuwe jaar geen sigaretten of andere tabaksproducten meer verkopen, meldt de NS vrijdag. Daarmee zet de NS de volgende stap in het uitbannen van sigaretten op stations.

Eerder dit jaar stak het vervoersbedrijf al een stokje voor de tabaksverkoop bij de Kiosk en de StationsHuiskamer. Per 1 januari komen daar dus nog de kleine AH-vestigingen bij.

"Wij vinden dat sigaretten ook niet meer thuishoren in onze stationswinkels. Stoppen met de verkoop van tabak zien wij als een maatschappelijke verantwoordelijkheid", vertelt Anneke de Vries, directeur stations en lid van de raad van bestuur bij de NS.

De NS laat weten ook in gesprek te zijn met andere huurders over het stoppen van de tabaksverkoop. Het vervoersbedrijf sluit bovendien geen nieuwe contracten meer met huurders die rookwaren op het station willen aanbieden.