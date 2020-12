Dit zijn de drukste tijden van het jaar voor schoorsteenvegers. De omvang van de beroepsgroep is al jaren vrij stabiel, maar het aantal schoorstenen neemt alleen maar toe. Dat zegt meesterschoorsteenveger Jeroen van den Hengel van de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB).

"Het is soms wel lastig hoe het in Nederland werkt. We vegen het hele jaar door, maar zodra de r in de maand zit, belt iedereen tegelijk. Dan is er sprake van een enorme piek", weet Van Den Hengel die zelf ook regelmatig het dak op gaat.

In Scandinavië is het volgens hem juist heel gebruikelijk dat mensen de schoorsteen voor de winter laten vegen. "Wij proberen de aanvragen wel een beetje te sturen bij de vaste klanten. Op die manier hebben we nog ruimte voor nieuwe klanten."

Want het aantal schoorsteenvegers is al jaren opvallend stabiel, stelt de Kamer van Koophandel (KVK). Maar er komen er zeker geen bij over meerdere jaren bezien. Uit cijfers van de KVK blijkt dat er eind 2015 nog 265 schoorsteenvegers stonden ingeschreven, nu zijn dat er 258.

Het zijn traditioneel vader-op-zoon bedrijven, de schoorsteenveegbedrijven en het ontbreekt vaak aan opvolgers. "Het is moeilijk om nieuwe mensen te vinden", zegt Van den Hengel die ook eigenaar is van het Betuws Schoorsteenveegbedrijf, met negen mensen een van de grotere bedrijven. "In de vorige crisis zagen we wel belangstelling voor het vak vanuit de bouwsector en we zien iets soortgelijks in deze coronacrisis."

Zo nam hij onlangs iemand aan die voorheen werkzaam was in de evenementensector. "Die er ook maar toevallig op gekomen was om schoorsteenveger te worden. Ik ben er ook ingerold destijds, via een schoonmaakbedrijf. Blind verzien je het niet zo snel om in onze sector aan het werk te gaan." Het is volgens het bestuurslid van de ASPB geen supermoeilijk vak.

In deze periode vragen ze ons een pietenpet op te zetten

"Een borstel door de schoorsteen heen halen is op zich niet moeilijk, maar het vak is meer dan dat. Als het rookkanaal niet goed werkt, moet je ook begrijpen waarom niet. Daar is kennis voor nodig", legt Van den Hengel uit.

Het beroep staat ook wel eens in een kwaad daglicht. "Onze leden staan allemaal ingeschreven bij de KVK, zijn verzekerd en we hebben een klachtencommissie. Niet iedereen kan zomaar lid worden." De meesterschoorsteenveger vindt dat hij een prachtig beroep heeft. "Je komt bij alle lagen van de bevolking over de vloer en dat jaar in jaar uit. Je ziet kinderen geboren worden en het huis uit gaan."

De sinterklaasperiode is extra bijzonder voor de schoorsteenvegers. "De term roetveegpiet is ook wel een stukje erkenning. In deze periode worden we steevast gevraagd een pietenpet op te zetten. Een van mijn collega's heeft ook wel eens een chocoladeletter naast de schoorsteen gevonden. Kun je nagaan, daar was toch iemand het dak voor opgeklommen."