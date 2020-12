Jenever en likeurstoker Lucas Bols is de nieuwe eigenaar van Passoã. Bols betaalde ruim 70 miljoen euro voor de resterende aandelen aan het Franse drankconcern Rémy Cointreau. Dat heeft de onderneming vrijdag bekendgemaakt.

Lucas Bols was al deels eigenaar van het drankje dat gebruikt wordt in de hippe Porn Star Martini cocktail. In het Verenigd Koninkrijk is dat het de populairste cocktail.

In december 2016 werd het Nederlandse Lucas Bols via een joint venture al deels eigenaar van het merk Passoã, samen met Rémy Cointreau, van de cognac en Cointreau likeur. "Het merk doet het heel erg goed, ook in de huidige uitdagende tijden", zegt CEO Huub van Doorne van Lucas Bols.