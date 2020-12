Ryanair heeft 75 Boeing 737 MAX-vliegtuigen besteld, boven op een eerdere order van 135 vliegtuigen van hetzelfde type. Dat maakte de luchtvaartmaatschappij donderdag bekend. Het toestel is omstreden, omdat twee vliegtuigen van dit type in 2018 en 2019 zijn gecrasht.

Met de order van in totaal 210 Boeings is een bedrag gemoeid van ruim 22 miljard dollar (18,1 miljard euro). Ryanair verwacht de eerste toestellen in de lente van volgend jaar te ontvangen. Eind 2024 moet het laatste exemplaar zijn geleverd.

Alle vliegtuigen van het type 737 MAX staan sinds maart 2019 wereldwijd aan de grond, nadat twee vliegtuigen van dit type kort achter elkaar zijn gecrasht. Daarbij vielen 346 slachtoffers.

Boeing moest daarom van de luchtvaartautoriteiten eerst aanpassingen doen aan het vliegtuig, voordat het vliegverbod zou worden opgeheven. Inmiddels zijn er genoeg aanpassingen gedaan, vindt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA, die het verbod vorige maand ophief. De Europese tegenhanger EASA doet dat waarschijnlijk binnenkort. Woensdag vond in de Verenigde Staten de eerste vlucht met passagiers plaats.

Ryanair heeft mede door de goedkeuring van de FAA geen twijfels meer over de geschiktheid van het toestel, dat bekendstaat als relatief milieuvriendelijk in vergelijking met andere vliegtuigen.

Ryanair ontvangt een compensatie voor schade die is ontstaan doordat het bedrijf de reeds bestelde MAX-toestellen vanwege het vliegverbod pas later geleverd krijgt van Boeing. Ook hoeft de Ierse luchtvaartmaatschappij minder te betalen voor de toestellen, als onderdeel van de compensatie.