De grote webwinkels vinden de sinterklaasdrukte vooralsnog beheersbaar. Dat zeggen ze donderdag tegen NU.nl. Door extra capaciteit in te zetten en bepaalde pakketjes voorrang te geven in het verzendproces, hopen ze cadeaus op tijd bij mensen thuis te kunnen bezorgen.

Bol.com vertelt dat ze nu in de "drukste periode van het jaar" zitten, maar daar vooralsnog weinig last van te hebben. "We hebben dagelijks contact met PostNL en veruit het grootste deel van de pakketjes wordt op tijd afgeleverd bij de klanten", zegt een woordvoerder.

Om dat te kunnen doen, neemt de webwinkel verschillende maatregelen. "We passen bijvoorbeeld de leverbelofte op de website aan. Normaal gesproken heb je een bepaald artikel misschien morgen al in huis als je het voor 0.00 uur bestelt, nu maken we daar overmorgen van."

Daarnaast kijkt bol.com goed naar de artikelen die klanten bestellen en geeft het sommige pakketjes voorrang in het verzendproces. De webwinkel heeft alle producten gecategoriseerd en geeft het hele jaar door sommige categorieën voorrang. Zo staan artikelen als luiers en toiletpapier bovenaan de prioriteitenlijst, zodat klanten die zo snel mogelijk in huis hebben. Nu staan artikelen die in de sinterklaascategorie vallen ook bovenaan die lijst. "Dat zijn artikelen als bordspellen, LEGO en knutselspullen. Naar die cadeaus is heel veel vraag."

Andere webwinkels pakken de drukte op een soortgelijke manier aan. Zo zegt Amazon ook een enorm drukke maand te hebben, maar zorgt de webwinkel ervoor dat de levertijden die bij producten staan realistisch zijn. "Zo weten klanten wanneer ze het pakketje op hun deurmat kunnen verwachten", zegt een woordvoerder.

Oefenen met inpakken en drukte nabootsen

Coolblue laat weten dat er meer mensen aan het werk zijn om de drukte aan te kunnen. "Meer dan honderd extra Coolblue'ers bij de bezorging zorgen ervoor dat onze klanten hun bestellingen op tijd in huis hebben", zegt een woordvoerder. "In ons magazijn hebben we ook geoefend met het inpakken van bestellingen en het drukste moment nagebootst. Tijdens die test vlogen er wel twee pakketjes per seconde de deur uit."

Ook Zalando en Wehkamp laten weten dat ze zich goed hebben voorbereid op de drukte en nu nauw samenwerken met hun bezorgpartners.