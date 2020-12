Sinterklaas is dit jaar in een gulle bui en geeft gemiddeld 84 euro uit aan cadeaus. Veel hulpsinterklazen hebben naar de oproep van burgemeesters geluisterd en de winkelstraten gemeden. Meer dan de helft van de cadeautjes is online afgeschaft en dat is voor het eerst, meldt het Economisch Bureau van ING vrijdag.

Nog maar 13 procent van de meer dan veertienduizend ondervraagde ING-klanten heeft alle sinterklaascadeautjes in de winkelstraat gekocht. Dat was vorig jaar met meer dan een kwart van de mensen nog het dubbele.

Het aantal hulpsinterklazen dat helemaal niet meer de straat op gaat voor het vullen van de zak verdubbelde ook, tot 14 procent. Van alle cadeautjes werd 54 procent online gekocht, tegen 38 procent vorig jaar.

De hulpsinterklazen zijn ook guller in dit coronajaar. "Gemiddeld wordt 7 euro meer uitgegeven aan cadeautjes dan vorig jaar", zegt ING-econoom Marten van Garderen. Vorig jaar was dat nog 77 euro. Er bestaan wel grote verschillen tussen hoeveel wordt uitgegeven voor Pakjesavond. "Bij een op de vijf blijft het beperkt tot 20 euro", aldus Van Garderen.

Bijna een derde pakt juist flink uit met meer dan 100 euro aan cadeaus in de zak. Sinterklaas boet wel weer verder in als feest met de cadeautjes. "ten opzichte van de kerstman", stelt ING. Iets minder dan een op de vijf viert alleen Sinterklaas met cadeaus. "Bij ruim een kwart komt alleen de kerstman langs met cadeaus. Iets meer dan een vijfde viert beide met cadeaus."

Het zijn logischerwijs vooral de dertigers en veertigers met kinderen die nog met cadeaus strooien. "Twintigers en vijftigers vieren juist vaker Kerst. De groep die helemaal niet aan cadeautjes doet, is het grootst onder ouderen. Ruim de helft van de zeventigers viert noch Sinterklaas, noch Kerst met cadeautjes."