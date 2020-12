De coalitie wil honderden miljoenen euro's extra voor bedrijven die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis en een zeer groot omzetverlies lijden. Dat geld komt dan onder meer beschikbaar voor bedrijven in de horeca, bevestigen bronnen donderdag aan NU.nl na berichtgeving van de NOS.

Het zou de bedoeling zijn dat er een extra tegemoetkoming komt voor bedrijven die een omzetverlies van meer dan 70 procent hebben. Zij kunnen 85 procent van hun vaste lasten terugkrijgen. De maatregel zou met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober gelden.

Het kabinet zou hiermee aan de slag gaan, later wordt er een officieel besluit over genomen.

De maatregel is vooral bedoeld zodat de bedrijven hun vaste lasten, zoals de huur en energierekening, nog kunnen dragen. In de praktijk zal het geld vooral naar horecabedrijven en ondernemers in de cultuursector gaan. Veel bedrijven in die sectoren hebben op dit moment nog nauwelijks inkomsten.

Naast deze maatregel gaat de afbouw van de coronasteunpakketten vanaf januari echt van tafel. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) had eerder al gezegd dat het "niet voor de hand ligt" de pakketten te versoberen, omdat het kabinet strenge maatregelen heeft genomen om de tweede golf de kop in te drukken.