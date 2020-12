Nederlanders zetten dit jaar de kerstboom extra vroeg op, merkt kerstboomverkoper Jaap Bolhuis, die tevens secretaris van de Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers (VNK) is. Hij schat tot dusver 25 tot 30 procent meer bomen te hebben verkocht dan op hetzelfde moment in eerdere jaren. Ook de levering aan handelaren is groter dan voorheen.

Ook van andere kwekers hoort Bolhuis dat ze op dit moment meer bomen verkopen dan in andere jaren. Hij vermoedt dat het komt doordat mensen hun eigen woning al eerder extra gezellig willen maken.

Opvallend is de populariteit van bomen met kluit in een pot. Bolhuis denkt dat dit komt doordat de bomen eerder in huis worden gehaald en dus langer moeten blijven staan. Bomen met kluit blijven vaak langer mooi. De nord­mann­spar vindt eveneens gretig aftrek.

Dat de Groningse kweker dit jaar al meer bomen heeft verkocht, komt volgens hem niet alleen doordat mensen eerder een boom kopen. Ook speelt mee dat dit jaar waarschijnlijk meer Nederlanders een boom in huis zullen halen.

"Normaal gesproken gaan veel mensen rondom de kerstdagen op wintersportvakantie. En als zij op wintersport gaan, halen ze vaak geen boom in huis. Maar dit jaar blijven ze thuis en kopen ze dus wel een boom." Hij denkt daarom dat de verkopen ook in de laatste paar weken op een hoog niveau blijven.

Bolhuis levert ook aan grotere handelaren, zoals tuincentra. Die leveringen zijn rond deze tijd van het jaar al afgerond. "En daar zie ik ook duidelijk dat het aantal bomen dat zij bij ons afnemen groter is dan in andere jaren."