Begin november is in Nederland een recordhoeveelheid duurzame energie opgewekt. Op 2 november, toen het hard waaide en warm voor de tijd van het jaar was, kwam 41 procent van alle opgewekte elektriciteit uit zonne- en windenergie. Dat blijkt donderdag uit de maandcijfers van Energieopwek.nl, een platform dat de productie van duurzame energie in Nederland bijhoudt.

Drie weken na de recorddag was er in plaats van een piek juist een dieptepunt te zien. Op 23 november leverden zonnepanelen en windmolens namelijk slechts 2,5 procent van de vraag. Er was dit jaar maar één dag waarop een nog kleiner aandeel van alle elektriciteit uit duurzame bronnen kwam.

In november werd in totaal 18 procent meer duurzame energie geproduceerd dan in dezelfde maand in 2019. Daarmee is de groei van duurzame bronnen iets trager dan in de maanden ervoor. Toen was er volgens Energieopwek.nl een groeipercentage van tussen de 25 en 32 procent te zien.

Hoewel in november dus een recordaandeel van onze energie duurzaam was, hebben we nog een lange weg te gaan. Om de klimaatdoelen te halen, moet in 2030 in totaal 70 procent van onze energie duurzaam zijn.