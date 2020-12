In november zijn 17 procent meer bedrijven gestart dan in dezelfde maand vorig jaar. Het is al de zesde maand op rij waarin het aantal beginnende bedrijven hoger ligt dan vorig jaar, blijkt uit cijfers die de Kamer van Koophandel (KVK) donderdag heeft gepubliceerd.

Vorige maand werden 20.404 ondernemingen gestart. Dat waren er in dezelfde periode vorig jaar 17.404. Daar staat tegenover dat in november ook 5 procent meer bedrijven zijn gestopt. Eind november telde Nederland 2.071.142 bedrijven. Dat waren er op hetzelfde moment vorig jaar nog 1.998.681.

Niet in alle sectoren gaat het goed. Zo loopt het aantal starters in de horeca al sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie terug. Daarop was november geen uitzondering. Vorige maand werden 614 bedrijven gestart in deze sector, 31 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Ook in de sector cultuur, sport en recreatie nam het aantal beginnende bedrijven af, met 22 procent.

In de detailhandel steeg het aantal starters juist fors, met 56 procent naar 3.743 startende ondernemingen. Dat kwam vooral door de toegenomen populariteit van webwinkelen, want er kwamen vorige maand vooral veel online bedrijven bij.

Opvallende trends in de logistiek

KVK wijst ook op opvallende cijfers binnen de logistiek. Het aantal startende bedrijven in het personenvervoer daalde in november met 71 procent, terwijl het aantal starters in het goederentransport over de weg juist steeg, evenals het postvervoer.

Vermoedelijk komt dit doordat steeds meer mensen spullen online kopen, denkt Josette Dijkhuizen, hoogleraar ondernemerschapsontwikkeling aan de Maastricht School of Management. Dat het aantal starters in deze sector in november nog harder stijgt dan in oktober, komt mogelijk doordat ondernemers verwachten dat de consument extra veel koopt in de aanloop naar de feestdagen.

Aantal faillissementen historisch klein

Ondanks de coronacrisis zijn er in Nederland dus meer bedrijven dan vorig jaar. Dit komt onder meer doordat het aantal faillissementen in twintig jaar niet zo klein is geweest. Zo gingen er in november 148 bedrijven op de fles, terwijl dat er in dezelfde periode vorig jaar nog 266 waren.

Al een aantal maanden ligt het aantal faillissementen lager dan vorig jaar. Vermoedelijk komt dat door de steunmaatregelen van het kabinet, zoals de loonsteun (NOW) en tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL).