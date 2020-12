Het aantal winkeliers dat contant geld accepteert daalt en steeds meer ondernemers overwegen om in de toekomst klanten alleen nog maar te laten pinnen. Die beweging wordt door de coronacrisis versneld, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag. COVID-19 is voor bijna een kwart van de winkeliers aanleiding om niet zonder meer contant geld te accepteren.

DNB deed onderzoek onder ruim duizend winkeliers en van hen liet 92 procent weten dat ze op dit moment nog meer dan één betaalmiddel accepteren. Toch is het aantal winkeliers dat contant geld accepteert in de afgelopen jaren geleidelijk gedaald naar 96 procent in 2020, terwijl het aantal winkeliers bij wie klanten kunnen pinnen tussen 2019 en 2020 steeg van 87 procent naar 92 procent.

Twee op de drie winkeliers hebben het liefst dat hun klanten pinnen. Daarbij gaat het vooral om winkels waarbij veel geld in omloop is, zoals tankstations en supermarkten.

Ongeveer de helft van de startende ondernemers kiest ervoor om alleen maar een pinautomaat in de winkel neer te zetten en voor 21 procent van de winkeliers die nu stoppen met contant geld gaf de coronacrisis de doorslag.

Ongeveer 3 procent van de winkeliers die op de enquête reageerden, wil in het komende jaar stoppen met contant geld. Nog eens 9 procent verwacht over vijf jaar geen cash meer te accepteren.