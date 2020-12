Norwegian Air, dat al faillissementsbescherming heeft aangevraagd, doet een poging nog te redden wat er te redden valt. De luchtvaartmaatschappij die in korte tijd bekend werd met de goedkope vluchten tussen Europa en de VS heeft donderdag een voorstel gedaan om de schulden te verminderen.

Vorige maand wees de Noorse overheid een verzoek om verdere staatssteun af. Norwegian liet toen weten dat het begin 2021 einde oefening is als er geen andere fondsen kunnen worden aangeboord.

Maandag dient de zaak waarin de rechter zal bepalen of Norwegian Air inderdaad uitstel van betaling krijgt. In de plannen die nu zijn gepresenteerd, wil de maatschappij onder andere schulden omzetten in aandelen en vliegtuigen verkopen.

Met slechts 6 van de 140 toestellen van het bedrijf wordt nog gevlogen. De rest staat werkeloos aan de grond, waaronder de Boeing 787 Dreamliner die de maatschappij onder andere inzette voor vluchten tussen Amsterdam en New York.