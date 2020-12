Het Huis van Afgevaardigden van de VS heeft in de nacht van woensdag op donderdag ingestemd met een wetsvoorstel waarmee de handel in aandelen van Chinese bedrijven op de Amerikaanse beurs stilgelegd kan worden als zij hun boekhouding gesloten houden. Dat melden Amerikaanse media, waaronder The Wall Street Journal.

President Donald Trump zal de wet naar verwachting ondertekenen, zodat die van kracht kan worden, zeggen senatoren. Als onderdeel van de maatregel moeten Chinese bedrijven met een beursnotering in de Verenigde Staten binnen drie jaar hun boekhouding overleggen voor inspectie. Doen ze dat niet, dan kan de handel in aandelen worden stilgelegd.

In de Verenigde Staten bestaat al langer onvrede over Chinese bedrijven die via hun beursnotering in het land veel geld ophalen, maar een inspectie van hun boekhouding en bedrijfsvoering niet toestaan. De wetgeving moet ervoor zorgen dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC dat alsnog kan afdwingen.

China en de Verenigde Staten zijn over de kwestie in gesprek. Daarom moet het wetsvoorstel vooral als drukmiddel in de onderhandelingen gezien worden, zeggen analisten tegen The Wall Street Journal.