Een Boeing 737-MAX heeft woensdag voor het eerst in ruim anderhalf jaar gevlogen met passagiers aan boord. Vliegtuigen van dit type staan sinds maart 2019 wereldwijd aan de grond, na twee crashes in vijf maanden. De vlucht van woensdag is uitgevoerd door American Airlines.

De luchtvaartmaatschappij heeft veel toestellen van dit type en wil laten zien dat het weer veilig is. Aan boord waren zo'n negentig journalisten en cabinepersoneel en piloten. De vlucht ging van Dallas naar Tulsa. Beide steden liggen in de Verenigde Staten. De eerste commerciële vlucht met het toestel staat gepland voor 29 december 2020.

In 2018 en 2019 crashten twee vliegtuigen van het type 737-MAX, waarbij in totaal 346 mensen om het leven kwamen. Per direct zijn toen alle vluchten met dit toestel geschrapt en is Boeing gaan sleutelen aan het toestel om het weer veilig te maken.

Vorige maand hief de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA het vliegverbod weer op. Wel moest Boeing nog diverse aanpassingen doen en moeten piloten eerst getraind worden. Naar verwachting heft ook de Europese autoriteit EASA het vliegverbod binnenkort op.

Families van nabestaanden zijn niet blij dat het toestel alweer de lucht in gaat. Zij wijzen erop dat de resultaten van het onderzoek naar de tweede crash nog niet zijn gepubliceerd en dat het beter is om daarop te wachten.