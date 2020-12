Oceans of Energy en The Seaweed Company testen sinds kort op zee een combinatie van zeewier produceren en zonne-energie opwekken. Dat maakten beide bedrijven woensdag bekend. Het is wereldwijd voor het eerst dat deze combinatie wordt getest en het is tevens de eerste keer dat in Nederland zeewierteelt op zee wordt getest. De combinatie ligt zo'n 12 kilometer van de kust bij Scheveningen.

Wereldwijd komen er steeds meer windmolenparken op zee. De vraag is echter hoe je de ruimte tussen de verschillende windmolens nuttig kunt gebruiken. Kenners zien zeewierteelt en zonnepanelen als een haalbare mogelijkheid hiervoor.

De nieuwe testlocatie ligt overigens niet tussen de windmolens. De betrokken partijen willen eerst meer ervaring opdoen met zonnepanelen en de zeewierteelt zo ver buiten de kost, voordat ze het tussen windmolens plaatsen.

Oceans of Energy is een jaar geleden gestart met het eerste zonnepark op zee. Nu vindt een test plaats op een plek die verder uit de kust ligt. Dit zorgt naar verwachting voor hogere golven. Het bedrijf wil bekijken of de zonnepanelen ook op die plek, onder die omstandigheden, blijven werken.

The Seaweed Company heeft in het buitenland al diverse zeewierteeltlocaties op zee. In Nederland is de eerste dus onlangs geïnstalleerd. Zeewier wordt gebruikt in voeding voor mensen, dieren en planten. Tevens kan het dienen als basis voor energie en diverse materialen.