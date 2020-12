Na de pensioenfondsen voor de zorg en voor ambtenaren, moet ook het pensioenfonds voor de metaal en techniek PMT de premie verhogen. Bovendien wordt de pensioenopbouw iets verlaagd. De verhoging van de premie komt volledig voor rekening van de werkgevers, zo laat PMT woensdag weten.

"Verhoging van de premie en verlaging van de opbouw is altijd een moeilijk besluit. Helaas ontkomen we er niet aan", aldus het fonds, dat in totaal bijna 1,4 miljoen werkende en gepensioneerde deelnemers heeft.

De premie voor het ouderdomspensioen gaat van 22,2 procent naar 27,98 procent. De verhoging wordt door de werkgevers betaald. Zij hebben die ruimte, omdat de overgangsregeling voor voorwaardelijk pensioen die de sector kende, volgend jaar stopt.

De pensioenopbouw wordt marginaal verlaagd: van 1,875 procent naar 1,815 procent. Volgend jaar wordt tussentijds gekeken of deze aanpassing voldoende is geweest. De grote pensioenfondsen verhogen de premies en kijken naar de opbouw, omdat pensioenen duurder zijn geworden door de lage rente en lagere rendementen.