PostNL heeft het nog drukker met pakjes dan eerder verwacht. Het bedrijf moet afspraken met webwinkels over de bezorging van pakketten aanpassen, waardoor bestellingen langer op zich laten wachten. Consumenten worden opgeroepen tot na Sinterklaas geen pakjes retour te sturen, zegt directeur Pakketten Liesbeth Kaashoek van PostNL woensdag tegen NU.nl.

"Wat we ophalen bij de winkels, bezorgen we ook, maar we halen minder op dan we eerder hebben afgesproken", aldus Kaashoek. Volgens haar is dat nodig om zoveel mogelijk pakketten nog wel voor Sinterklaas te kunnen bezorgen.

PostNL liet eerder weten al rekening te houden met ongekende piekdagen waarop anderhalf miljoen pakketjes worden bezorgd. De extra drukte heeft te maken met Sinterklaas, Black Friday en de coronacrisis, waardoor sowieso meer online geshopt wordt.

"We bezorgen deze week meer dan tien miljoen pakketten, dus ruim boven de anderhalf miljoen per dag", zegt de verantwoordelijk directeur. Zo'n 95 procent daarvan zou nog op de afgesproken dag geleverd worden.

Volgens PostNL heeft de drukte op Black Friday en met name de drukte in de winkelstraten ertoe geleid dat er nog meer online besteld is. "Doordat winkels gesloten werden, er werd opgeroepen niet meer naar de stad te gaan en burgemeesters ook opriepen vooral online te bestellen." Daar is klaarblijkelijk gehoor aan gegeven.

Zodra het kan, houdt PostNL zich weer aan de afspraken

"De webshops moeten nu hun belofte over wanneer iets geleverd kan worden aanpassen. Daar zijn zij teleurgesteld over en wij ook", zegt Kaashoek. "We kunnen gewoon niet meer alles ophalen."

De directeur van PostNL vraagt consumenten ook vooral te wachten met het terugsturen van pakjes. "Tot na Sinterklaas." Mogelijk kunnen dan meer pakketjes worden bezorgd.

Normaliter neemt de drukte na Black Friday en Sinterklaas weer wat af, om opnieuw te pieken richting de Kerst. "Zodra het kan, houden we ons weer aan de afspraken met de winkeliers over hoeveel ze kunnen aanleveren." Wanneer de bezorging weer normaal verloopt, durft PostNL niet te voorspellen.