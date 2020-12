Horecabedrijven in vijftig Nederlandse steden en regio's dreigen op 17 januari de deuren weer te openen, zelfs als dat niet mag. De horecaondernemers zeggen het vertrouwen in het kabinet op. Ze laten weten ongehoorzaam te moeten zijn, omdat hun bedrijven op omvallen staan en steun vanuit de overheid uitblijft.

Onder meer in Breda, Maastricht, Eindhoven, Leiden, Leeuwarden, Arnhem, Nijmegen en Alkmaar hebben horecabedrijven zich bij de actie aangesloten.

Het gaat om ondernemers in vijftig lokale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), maar de landelijke organisatie staat niet achter het initiatief.

"We hebben vanaf het eerste moment al aangegeven dat de tegemoetkoming niet voldoet", legt Marijn van Dijke van de Bredase afdeling van KHN uit. "Maar vorige week brak er bij ons iets, toen minister Hugo de Jonge tussen neus en lippen door zei dat de horeca waarschijnlijk tot ver in januari dicht moet blijven."

Ook hekelt hij het gebrek aan perspectief voor de horeca. "Ondernemers moeten hun spaargeld gebruiken, hebben torenhoge schulden, een enkeling moet zelfs zijn huis verkopen. Daarom hebben we vorige week tegen elkaar gezegd dat het niet langer kon en het tijd was voor actie."

Van Dijke, die zelf onder meer de kroeg Baai in Breda uitbaat, benadrukt dat de horeca hoopt binnenkort met de politiek overeenstemming te kunnen bereiken, zodat een opening zonder toestemming niet nodig is.

De horecabedrijven willen vooral een signaal afgeven richting de politiek dat ze het op deze manier niet redden. Van Dijke hoopt dat het kabinet daardoor inziet dat extra maatregelen noodzakelijk zijn.

De ondernemers hebben bewust gekozen voor een datum na de feestdagen. "Als wij met Kerst opengaan, verwachten we topdrukte. Als dan na de jaarwisseling de besmettingen oplopen, krijgt de horeca daar wellicht de schuld van. Daarom openen we pas ruim na de feestdagen. Als de besmettingen dan oplopen, is het duidelijk dat het niet aan ons ligt."

Horecagelegenheden moeten sinds woensdag 14 oktober de deuren gesloten houden om de tweede coronagolf in te dammen. Het kabinet kwam onlangs met een eenmalige compensatie van gemiddeld 2.500 euro per bedrijf, boven op de loonsteun en tegemoetkoming in de vaste lasten. Maar de ondernemers vinden dat ze te weinig compensatie krijgen.