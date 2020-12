Bij de autofabriek van VDL Nedcar in het Limburgse Born verdwijnen 750 arbeidsplaatsen. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf, na berichtgeving hierover van 1Limburg. De fabriek maakt auto's voor BMW, maar die wil dat er volgend jaar minder auto's worden geproduceerd.

Het gaat om 600 uitzendkrachten en 150 medewerkers in eigen dienst. VDL Nedcar wil gedwongen ontslagen zoveel mogelijk voorkomen. Het bedrijf hoopt veel personeelsleden elders in het bedrijf te kunnen plaatsen. Tevens wordt een vertrekregeling opgetuigd. Na het schrappen van de 750 arbeidsplaatsen werken er nog ongeveer vierduizend personeelsleden bij de vestiging in Born.

De fabriek maakt tot 2023 nog auto's voor BMW. Voor de periode erna is het management druk op zoek naar een nieuwe klant. Topman Paul van Vuuren zegt tegen 1Limburg dat er wel interesse is, vooral vanuit landen buiten Europa. Eind volgend jaar hoopt hij rond te zijn met een nieuwe klant.

Ondanks dat BMW over drie jaar als klant verdwijnt, zijn er plannen om de vestiging in Born uit te breiden. Van Vuuren hoopt dat het provinciebestuur daar binnenkort goedkeuring voor geeft. Volgens hem is dat belangrijk, omdat de uitbreiding het makkelijker maakt om een nieuwe klant aan te trekken.