Het aantal buitenlandse bezoekers dat in oktober naar Spanje afreisde, was 87 procent kleiner dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van statistiekbureau INE.

Het toerisme had flink te lijden onder de aanscherping van de coronamaatregelen in heel Europa. Aan het begin van de zomer trok het aantal bezoekers juist weer iets aan doordat in veel landen de maatregelen versoepeld werden.

In september zette de forse dalingen alweer in. Toen werden ook 87 procent minder bezoekers geteld. In augustus waren het er drie kwart minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Spanje moet het nu vooral hebben van Franse bezoekers, terwijl de Britten het sterk laten afweten.

Het aantal Britse toeristen was in de periode van januari tot en met oktober 82 procent kleiner. Vorig jaar waren de Britse toeristen goed voor een vijfde van het totaal in Spanje. De Canarische Eilanden hopen deze winter nog vijf miljoen toeristen te ontvangen, tegenover vijftien miljoen vorig jaar.

De inkomsten uit het toerisme lagen volgens INE in oktober 90 procent lager. Voor heel 2020 liggen de inkomsten uit de voor Spanje zo belangrijke sector tot dusver op 18,6 miljard euro, waar dat vorig jaar rond dezelfde tijd nog 81,8 miljard euro was.