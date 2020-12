In de afgelopen maand is een bovengemiddeld aantal nieuwe cao's afgesloten. Daarin is een gemiddelde loonstijging van 1,6 procent afgesproken. Deze stijging is kleiner dan voor het uitbreken van de coronacrisis en ook kleiner dan de afgelopen maanden, meldt werkgeversorganisatie AWVN woensdag.

In november zijn 25 nieuwe cao's afgesloten, tegen gemiddeld 22 in andere jaren. Daarmee lijkt een inhaalslag te zijn ingezet. Aan het begin van de coronacrisis waren er geen cao-overleggen en werden dan ook nauwelijks nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten.

"Het is voor het eerst sinds het begin van de crisis dat in een maand meer cao's dan normaal tot stand kwamen", aldus de AWVN. Er zijn nog wel zo'n tweehonderd cao's verlopen zonder dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt.

Zeker gezien het relatief grote aantal gemaakte afspraken is de afgesproken loonstijging veelzeggend. Voor de coronacrisis werden loonstijging tot boven de 3 procent afgesproken. Het gemiddelde van dit jaar ligt nog op 2,5 procent, maar de trend is dalend.