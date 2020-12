Singapore heeft de Amerikaanse start-up Eat Just toestemming gegeven om zijn kippenvlees dat in een laboratorium is gekweekt aan de man te brengen. Volgens Eat Just is het voor het eerst dat een land toestemming geeft voor de verkoop van "schoon vlees", dat niet van een dier afkomstig is.

Het 'vlees' zal als kipnuggets verkocht worden en zal ongeveer evenveel kosten als echt kippenvlees van goede kwaliteit. Het zal in eerste instantie en "op zeer korte termijn" in een restaurant in Singapore aangeboden worden, zegt CEO en medeoprichter Josh Tetrick.

Plantaardig vlees is al geruime tijd aan een opmars bezig. Dat heeft te maken met zorgen over de volksgezondheid, het dierenwelzijn en het milieu. In de markt voor plantaardige vleesvervangers timmeren bedrijven als Beyond Meat en Quorn aan de weg.

Vlees uit het laboratorium zou vooral nog erg duur zijn om te maken.