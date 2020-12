De aanstaande Amerikaanse president Joe Biden zal niet direct een streep halen door de Amerikaanse invoerheffingen op Chinese goederen, zegt hij in gesprek met columnist Thomas Friedman van The New York Times.

Biden wil eerst het huidige verdrag tussen China en de VS onder de loep nemen, om vervolgens een "samenhangende strategie" op te zetten met bondgenoten in Europa en Azië. "De beste Chinastrategie is er een waarbij al onze - of onze voormalige - bondgenoten op één lijn zitten", aldus Biden.

De vertrekkende president Donald Trump zette vrijwel direct na zijn aantreden in 2017 de verhoudingen met China op scherp door diverse invoertarieven op Chinese goederen in te voeren. Door de represailles over en weer mondde het conflict uit in een flinke handelsoorlog tussen de twee landen.

Later sloten de Chinezen en Amerikanen een akkoord waarmee de angel uit het conflict werd gehaald en er geen nieuwe invoertarieven werden ingesteld. De invoertarieven die er al waren, werden echter niet geschrapt.