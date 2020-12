Het Economisch Bureau van ING voorziet voor het vierde kwartaal van dit jaar een krimp van 2 procent. Volgend jaar zal de economie aantrekken en wordt een plus van 2,6 procent verwacht, meldt ING woensdag.

De economen van de bank baseren zich bij de voorspellingen op de verwachtingen van bedrijven over hun productie, bedrijvigheid, omzet of de hoeveelheid bestellingen op de korte termijn. Op basis van die gegevens rolt er een indicator voor de verwachte afzet uit.

"De vooruitzichten van het Nederlandse bedrijfsleven over de eigen verkopen op de korte termijn zijn sinds de zomer sterk verslechterd", constateert ING. "De economie zal naar verwachting tijdelijk weer een stap terug moet doen."

Vooral bedrijvend die in de commerciële dienstverlening actief zijn, zijn somber gestemd. Horeca en vervoer behoren onder andere tot die groep. "Vooral in oktober en november waren de verwachtingen als gevolg van de daling bij de commerciële diensten een stuk lager dan in de zomer."

Ook ondernemers in de industrie en detailhandel zien de toekomst minder positief in. "Maar daar was de terugval wel kleiner", aldus ING. "De bouw daarentegen oordeelde zelfs wat positiever over de orderpositie."