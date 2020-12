Heineken viert de 150e verjaardag van Amstel met een introductie van het pils in de grootse biermarkt ter wereld: China. Dat heeft de bierbrouwer woensdag bekendgemaakt.

Amstel was al in 116 landen verkrijgbaar. Het bier wordt in een aantal regio's in het zuiden en oosten van China geïntroduceerd.

Heineken verwacht dat het land al binnen drie jaar een van de belangrijkste markten voor Amstel zal zijn. "Amstel is wereldwijd een toptienbiermerk", aldus de Amsterdamse brouwer. De Amstel-biertjes zijn vanaf deze maand te koop in China.

In de grootste biermarkt ter wereld werkt Heineken samen met China Resources Beer. Het is gebruikelijk dat buitenlandse merken een lokale partner hebben om zaken te doen in China.

Amstel werd in 1870 opgericht door twee vrienden. Om de verjaardag te vieren, wordt het bier onder andere in een nieuw jasje gestoken.