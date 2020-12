Passagiers van easyJet mogen vanaf februari geen gratis rolkoffer meer meenemen aan boord, meldt de luchtvaartmaatschappij dinsdag. Nu mogen alle passagiers nog kosteloos naast hun handtas een groter stuk handbagage, zoals een rolkoffer, meenemen naar hun zitplaats. Straks is dit alleen nog toegestaan als klanten stoelen met extra beenruimte of een zitplaats vooraan hebben geboekt.

Met het striktere bagagebeleid volgt easyJet het voorbeeld van concurrent Ryanair, die sinds het najaar van 2018 al extra kosten in rekening brengt voor het meenemen van grote stukken handbagage.

Met de aanscherping van de regels voor handbagage boort easyJet ook een extra inkomstenbron aan. Voor extra beenruimte of het inchecken van ruimbagage moet immers extra betaald worden. Vorig jaar, toen de luchtvaart nog geen last had van de coronacrisis, waren bijkomende betalingen voor bijvoorbeeld extra zitruimte goed voor een vijfde van alle omzet van easyJet.

Volgens de Britse luchtvaartmaatschappij zelf gaat het er vooral om dat reizigers meer duidelijkheid hebben over de mogelijkheden voor hun bagage. Nu geldt namelijk nog dat grote koffers of tassen mee mogen naar het passagiersgedeelte, mits ze in de lockers boven de zitplaatsen passen. Chaotische situaties met bagage die hier uiteindelijk niet in passen, zouden zorgen voor vertragingen en daar wil easyJet nu van af. "Punctualiteit is belangrijk voor onze klanten", stelt hoofd commerciële zaken Robert Carey.

De ingreep komt op het moment dat de luchtvaart in een diepe crisis zit door reisbeperkingen tegen de coronapandemie, waarbij easyJet slechts 20 procent van zijn normale vliegschema uitvoert. In het afgelopen boekjaar, dat tot september liep, vervoerde easyJet ongeveer de helft minder passagiers dan in het voorgaande boekjaar.