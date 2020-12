Werkenden en werkzoekenden hebben zich dinsdag massaal aangemeld voor gratis loopbaanadvies. Bijna alle beschikbare 55.000 trajecten van NL Leert Door, een onderdeel van het coronasteunpakket van het kabinet, zijn al vergeven, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan NU.nl.

In de loop van dinsdagmiddag waren er al 48.000 trajecten vergeven. De subsidie was vanaf dinsdagochtend aan te vragen. De geregistreerden krijgen een kortlopend traject aangeboden waarbij ze inzicht krijgen in hun loopbaankansen.

Op deze manier wil het kabinet werkenden en werkzoekenden helpen om zich voor te bereiden op veranderingen in de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij niet alleen om advies, maar ook om financiering van online scholing.

"Mensen waren er vandaag vroeg bij", zegt een woordvoerder van het ministerie tegen NU.nl over de run op de trajecten. "Kennelijk beantwoordt deze regeling aan een behoefte, we zijn heel blij dat er gretig gebruik van wordt gemaakt."

Of het succes van de regeling betekent dat er nog meer gratis trajecten beschikbaar worden gesteld, durft ze niet te zeggen. "Vooralsnog is dit alles wat er op de plank lag. Maar we zitten in de coronacrisis, en die staat gelijk aan onzekerheid. Het enige waar wij op dit moment op inzetten, is zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen."

Het is al de tweede keer dat mensen zich kunnen aanmelden voor het gratis loopbaanadvies. Aan het einde van de zomer waren er 22.000 gratis trajecten beschikbaar, die binnen een maand op waren.