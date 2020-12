Vanaf dinsdag is het dragen van een mondkapje verplicht in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea en theaters. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete van 95 euro. Wij zijn benieuwd hoe winkeliers en winkelmedewerkers de mondkapjesplicht op deze eerste dag hebben ervaren.

Alle bijna 800.000 Nederlandse winkelmedewerkers dragen nu een mondkapje tijdens hun werk. Maar veel winkeliers zeggen geen strijd te willen voeren met klanten over het al dan niet dragen van het kapje. Toch zijn winkeliers volgens Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de mondkapjesplicht.

Ben jij winkelier en verliep de mondkapjesplicht in jouw winkel vlekkeloos of heb jij toch een aantal klanten moeten aanspreken op het dragen van een kapje? Begrepen alle klanten dat of waren er mensen die niet wilden meewerken? Deel jouw ervaringen op NUjij.