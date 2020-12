Vakbond FNV ziet geen heil meer in gesprekken met werkgevers in de supermarktbranche over een nieuwe cao. Eerder gaf het CNV er al de brui aan. FNV wil nu op een of andere manier actievoeren om de eisen kracht bij te zetten. Staken is in dit geval geen wapen, zegt onderhandelaar Mari Martens dinsdag.

De werkgevers in de supermarktbranche lieten eerder weten dat zij af willen van de toeslagen op zondag en feestdagen. Ze vinden dat niet meer van deze tijd. De bonden willen de toeslagen behouden en 5 procent meer loon.

"Staken is in dit geval geen wapen", zegt Martens. "Het gaat om bijna 300.000 werknemers en we hebben maar 14.000 leden." Hij denkt eerder aan een petitie of een andere manier van actievoeren op de winkelvloer.

Verder praten ziet de FNV-bestuurder niet zitten. "Bij de huidige voorstellen van de werkgevers, gaan de werknemers erop achteruit in plaats van vooruit. Dit terwijl de supermarkten gemiddeld 16 procent meer omzet draaien. Ze kunnen het betalen."

Namens de werkgevers zit het Vakcentrum aan tafel. De belangenbehartiger had niet direct een reactie op het afblazen van de gesprekken.