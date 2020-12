De mondiale economie zal volgend jaar naar verwachting minder hard groeien dan eerder werd voorspeld, meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dinsdag. Vanwege de tweede coronagolf heeft de organisatie de verwachte groei bijgesteld van 5 naar 4,2 procent.

Vooral de ramingen voor de Amerikaanse en Europese economieën zijn naar benden bijgesteld. De OESO wijst erop dat deze regio's steeds minder belangrijk worden voor de wereldwijde economische groei.

Zo neemt China, dat al verder van de COVID-19-uitbraak hersteld lijkt te zijn, een derde van de economische groei van 2021 voor zijn rekening. De mondiale groei komt volgend jaar naar verwachting uit op 4 procent en het jaar erop op 3,75 procent.

OESO-hoofdeconoom Laurence Boone voegt eraan toe dat nog veel onzeker is, zowel in positieve als negatieve zin. Een efficiënt vaccinatieprogramma en een goede samenwerking bij de distributie van de vaccins kan het herstel versnellen. Tegelijkertijd is er het risico op aanvullende maatregelen zodra het aantal nieuwe besmettingen oploopt, met name als de vaccinatie vertraging oploopt.