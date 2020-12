Plegers van een misdrijf die hun slachtoffer een schadevergoeding moeten betalen, kunnen voortaan eerder een beroep doen op schuldhulp. Dat hebben het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en branchevereniging voor schuldhulpverlening NVVK dinsdag bekendgemaakt.

Tot dusver was het zo dat mensen die een misdrijf hebben gepleegd en hun slachtoffers daarvoor een vergoeding moesten betalen niet in aanmerking kwamen voor schuldsanering. Het CJIB vond dat de schadevergoeding eerst volledig moest zijn betaald voordat een schuldregeling kon worden getroffen.

Met de eis gaat het CJIB voortaan soepeler om, omdat die in veel gevallen onhaalbaar bleek. Het bureau wil per individueel geval beslissen of het meewerkt aan het treffen van een schuldregeling. Bij 'zwaarwegende belangen' kan het bureau besluiten om toch eerst volledige betaling van de vergoeding te eisen.

De NVVK verwacht dat door de versoepeling per jaar zo'n duizend extra schuldregelingen getroffen kunnen worden. Het plan maakt deel uit van een bredere aanpak om mensen met schulden te helpen.