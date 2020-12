De verkopen aan consumenten bij de boer, teler en kweker zijn sinds maart verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Dat gaat van bloemen, sla, komkommers en tomaten tot kaas, aardappelen, eieren en vlees. Bijna een op de vijf huishoudens heeft dit jaar weleens rechtstreeks bij de producent gekocht, blijkt woensdag uit gegevens van marktonderzoeker GfK.

Voor de coronacrisis was dat nog iets meer dan een op de tien huishoudens. Het zijn vooral ouderen die de boer goed weten te vinden, die groep is met bijna 70 procent van de klandizie oververtegenwoordigd, maar de jongeren zijn bezig met een opmars.

"Het aandeel van de jongeren in de omzet is meer dan verdubbeld", zegt Joop Holla van GfK. Mogelijk heeft dat ook te maken met de toenemende aanwezigheid van de boeren en telers online. "Het deel van de omzet dat zij online realiseren was met ruim 6 procent al relatief hoog", weet Holla. Nu is dat opgelopen naar meer dan 12 procent.

Bij supermarkten bijvoorbeeld zijn de online verkopen goed voor zo'n 6 procent van het totaal. "Er zijn websites zoals Productenvandeboer die een goed overzicht geven van wat er te koop is. Het is verder geprofessionaliseerd." Maar ook op het erf worden goede zaken gedaan. Zo gaan mensen vaker naar de boer en geven er per bezoek meer uit. "Dat laatste vooral; per bezoek wordt 25 procent meer uitgegeven", aldus GfK.

Vorig jaar werd per bezoek ruim 9,50 euro gespendeerd aan verse producten, nu is dat opgelopen tot iets meer dan 11,30 euro. Logischerwijs gaan mensen vooral naar de boer, teler of kweker als die bij hen in de buurt zit. "Het zijn vooral huishoudens uit de zuidelijke provincies die veel bij de boer kopen, 36 procent van de totaalomzet wordt daar behaald."

De jaaromzet komt uit op zo'n 130 miljoen euro. Holla verwacht dat de trend om meer bij de boer te kopen ook na de coronacrisis aanhoudt. "Daar zal wel iets van blijven hangen als mensen het eenmaal ontdekt hebben. Het besef is ook gekomen dat het goed is om lokaal te kopen."