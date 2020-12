Er komt een nieuwe methode om vast te stellen hoeveel iemand maximaal mag lenen. De hoogte van het bedrag moet daardoor beter aansluiten op de draagkracht van consumenten, zodat zij minder risico op financiële problemen lopen, maakt Autoriteit Financiële Markten (AFM) dinsdag bekend.

De nieuwe leennorm is in overleg met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) tot stand gekomen en wordt doorgevoerd door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN).

De NVB en VFN zijn wettelijk verplicht aan verantwoorde kredietverstrekking te doen, maar daarvoor geldt een open norm waar ze zelf invulling aan kunnen geven.