Unilever begint in Nieuw-Zeeland een experiment waarbij werknemers vier in plaats van vijf dagen werken. Ze krijgen wel voor vijf dagen betaald. Het levensmiddelenconcern wil testen of dit voor een betere manier van werken zorgt, maakt het bedrijf dinsdag bekend.

In Nieuw-Zeeland werken 81 mensen voor Unilever, verspreid over verschillende vestigingen. Ze doen geen productiewerk, alleen marketing, sales en distributie. De test begint volgende week en duurt twaalf maanden.

Werknemers gaan niet meer uren per dag maken. "We willen niet dat ons personeel langere werkdagen krijgt, maar bekijken of het zorgt voor een andere manier van werken", zegt Nick Bangs, Unilever-directeur in Nieuw-Zeeland.

In het land wordt al langer gediscussieerd over de invoering van een vierdaagse werkweek. Zo moedigde premier Jacinda Ardern werkgevers aan hiermee aan de slag te gaan. Ook hoopte ze daarmee het lokale toerisme een boost te geven, nu buitenlandse toeristen vanwege het coronavirus wegblijven.

Unilever heeft op dit moment geen plannen om de vierdaagse werkweek elders te testen.