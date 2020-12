Videobeldienst Zoom heeft ook in het derde kwartaal geprofiteerd van het vele thuiswerken. Het bedrijf zag de omzet met 367 procent oplopen tot 777,2 miljoen dollar (649,9 miljoen euro), zo blijkt uit in de nacht van maandag op dinsdag gepubliceerde kwartaalcijfers.

Het aantal gebruikers ligt inmiddels 485 procent hoger dan een jaar eerder, zo meldt Zoom. Volgens het bedrijf maken nu zo'n 433.700 klanten gebruik van de videobeldienst. Dat zijn volgens Zoom bedrijven met tien of meer medewerkers.

Het aantal gebruikers dat op jaarbasis meer dan 100.000 euro aan de omzet van Zoom bijdraagt, lag in het derde kwartaal 136 procent hoger dan in het kwartaal ervoor. Beleggers leken niet onder de indruk van de cijfers van Zoom, aangezien het aandeel in de nabeurs met 7,5 procent naar beneden dook.

In het vierde kwartaal zal de omzet naar verwachting tussen de 806 en 811 miljoen dollar uitkomen, zo communiceert het bedrijf. Voor het hele jaar rekent Zoom op een omzet van maximaal 2,58 miljard dollar, wat een toename van 314 procent ten opzichte van 2019 zou betekenen.