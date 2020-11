Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben elkaar maandag gewaarschuwd dat de tijd om een Brexit-deal te sluiten dringt, en dat terwijl er nog grote knelpunten zijn. Zo zijn de twee partijen het nog steeds niet eens over de visserij.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel verwoordde na weer moeizame onderhandelingen in Londen dit weekend de frustratie van verschillende EU-leiders. "We hopen de onderhandelingen tot een goed einde te kunnen brengen, maar wij hebben niet koste wat kost een deal nodig en dat hebben we duidelijk gemaakt", zei ze. "Een deal is in ieders belang." Ze zei dat sommige lidstaten hun geduld beginnen te verliezen.

Toch wordt het steeds minder realistisch dat de twee partijen een handelsdeal sluiten. De Britse premier Boris Johnson lijkt daar niet mee te zitten. Hij zegt dat een deal de voorkeur heeft, maar dat het VK ook zonder deal een mooie toekomst tegemoetgaat.

Volgens een woordvoerder van Johnson is er afgelopen weekend wel wat vooruitgang geboekt maar hebben de twee partijen nog steeds een verschillend standpunt over bijvoorbeeld de visserij. "We willen zo snel mogelijk een handelsdeal sluiten, maar we zijn er duidelijk over geweest dat we niet van standpunt veranderen", zei hij.

Het VK verlaat de Europese interne markt op 31 december, als de transitieperiode die volgde op het vertrek uit de EU ten einde loopt. Als er dan geen deal is, vallen de twee partijen terug op de regels van de handelsorganisatie WTO, met invoerheffingen op veel producten als gevolg. Deskundigen beschouwen dat als een economisch rampscenario.