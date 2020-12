Ook kappers en hun klanten moeten er vanaf dinsdag aan geloven; de verplichting om een mondkapje te dragen. Er gelden wel wat uitzonderingen, zo mag het kapje af als het gaat om het scheren van het gezicht, het bijwerken van de baard of snor en als de verf aan het intrekken is. Dat zegt de woordvoerder van kappersbrancheorganisatie ANKO tegen NU.nl.

“Bij wassen en kleuren moet het mondkapje op blijven, maar als de verf aan het intrekken is en er kan anderhalve meter afstand worden gehouden, dan mag het even af”, aldus de woordvoerder van de kappers. Niet iedereen is volgens de ANKO blij met de mondkapjesplicht.

“Maar we hebben het er maar mee te doen. Kijk naar België, daar zijn de kappers dicht dus wij zijn blij dat we met maatregelen open kunnen blijven.” Wel bestaat de roep vanuit de kappers dat zij zogenaamde faceshields zouden mogen dragen in plaats van mondkapjes. “Daar is nog geen toestemming voor, dus het niet-medische mondkapje moet nu.”

De ANKO heeft in aanloop naar 1 december nieuwe protocollen opgesteld en posters laten maken voor de achterban. “We hebben alles uit de kast getrokken en nogmaals, we zijn allang blij dat we open mogen blijven.” Tijdens de eerste coronagolf moesten de kappers eind maart dicht. Die sluiting duurde tot medio mei.