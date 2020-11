Door de populariteit van de Netflix-schaakserie The Queen's Gambit worden er veel meer schaakborden verkocht. Bol.com en de schaakwinkel Het Paard in Amsterdam hebben hun omzet uit schaakproducten deze maand zien vervijfvoudigen. Dat zeggen de winkels maandag in gesprek met NU.nl.

Een woordvoerder van bol.com vertelt dat de webwinkel normaal "enkele duizenden" schaakborden per maand verkoopt, en dat er deze maand "meerdere duizenden" borden werden verstuurd naar klanten. De omzet uit schaakborden ligt bij bol.com deze maand vijf keer hoger dan in november 2019.

"We doen nooit veel uitspraken over de oorzaak van zo'n stijging, maar in dit geval vermoeden we wel dat het door The Queen's Gambit komt", zegt de woordvoerder.

En ook bij schaakwinkel Het Paard is het plotseling veel drukker dan normaal. Eigenaresse Marieke Diederen ziet dat vooral mensen die het schaken door de serie weer willen oppakken, een nieuw bord komen kopen.

"Er komen hier ook veel dames die voor hun vriend een spel kopen, of voor zichzelf", zegt Diederen. "En ik zie veel mannen die van de gelegenheid gebruikmaken dat hun vrouw door de serie plotseling interesse heeft in het schaken. Die pakken hun moment."