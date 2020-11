SNS sluit alle geldautomaten na de vijfde plofkraak in vier weken tijd afgelopen weekend, zo meldt de bank maandag. Het ging nog om een veertigtal automaten nadat de bank in mei al alle ruim tweehonderd geldautomaten in HEMA-filialen buiten gebruik stelde.

De nog resterende geldautomaten van SNS zijn maandag al leeggehaald. "De vijf plofkraken op SNS-geldautomaten in de afgelopen vier weken zijn de aanleiding", aldus de dochteronderneming van Volksbank.

Een woordvoerder zegt niet te weten waarom juist de geldautomaten van deze bank de laatste tijd het doelwit zijn. Klanten van SNS kunnen om geld op te nemen nog terecht bij de geldautomaten van andere banken en die van Geldmaat.

In de zomer besloot SNS al om de geldautomaten in de HEMA-filialen helemaal niet meer aan te zetten.

Nu gaat het volgens SNS om een tijdelijke sluiting van de nog overgebleven automaten. "De bank maakt deze pas op de plaats om te onderzoeken op welke wijze de diensten en services van de geldautomaten veilig voor klanten en omwonenden geleverd kunnen blijven worden. Hoelang de geldautomaten buiten gebruik blijven, is nog niet bepaald."