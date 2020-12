Het afsteken van pijlen en knalvuurwerk is vanaf dinsdag 1 december verboden. Waar dat verbod aan het begin van dit jaar nog flink de gemoederen bezighield, wordt het nu overschaduwd door het algehele afsteekverbod in verband met corona. De branche kan zich vinden in het verbod op knallers en heeft compensatie gekregen, zegt Marcel Teunissen van branchevereniging BPN.

Het verbod op pijlen en knalvuurwerk wordt ingevoerd vanwege de veiligheid. Vorige jaarwisseling waren er diverse incidenten met vuurwerk. Onder meer in Breda ging het flink mis. Premier Mark Rutte noemde de incidenten schandalig. Om dit soort voorvallen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, besloot het kabinet al in januari om later in het jaar een verbod in te voeren op het afsteken en verkopen van vuurpijlen en knalvuurwerk.

De vuurwerkverkopers hebben een compensatie van in totaal 3 miljoen euro gekregen voor de kosten die samenhangen met het verbod. Wel baalt Teunissen dat alleen de winkeliers en niet de importeurs een tegemoetkoming hebben ontvangen. Door de maatregel verwacht de sector ongeveer 15 procent omzet mis te lopen. Vorig jaar is voor 77 miljoen euro aan vuurwerk de lucht in gegaan.

Deze jaarwisseling blijft het verbod niet beperkt tot pijlen en knallers. Al het vuurwerk is rondom Oud en Nieuw verboden. Dit om te voorkomen dat de zorg nog eens extra word belast door vuurwerkslachtoffers, nu het zorgpersoneel al zeer druk is met het behandelen van coronapatiënten. Wie toch vuurwerk afsteekt, riskeert een boete van 100 euro. Ook wie vuurwerk bij zich heeft, is strafbaar.

Branche overlegt nog met kabinet over definitieve compensatieregeling

Het kabinet heeft voorgesteld om de branche te compenseren voor een bedrag van 40 miljoen euro. Het is een tegemoetkoming voor de personeelskosten, het omzetverlies en het vervoer en opslag van vuurwerk, dat nu een jaar lang moet worden bewaard. Momenteel is de branche nog in overleg met het kabinet over de definitieve compensatieregeling.

Hoewel het landelijke verbod vooralsnog eenmalig is, vrezen de vuurwerkverkopers dat het verbod ook volgend jaar in diverse gemeenten van kracht wordt. Zo heeft de gemeente Rotterdam een permanent verbod ingevoerd.

De BPN wilde dat de rechter het Rotterdamse verbod van tafel zou vegen, maar kreeg in de rechtszaal geen gelijk. De vereniging heeft besloten om voorlopig niet tegen de uitspraak in beroep te gaan. Een andere branchvereniging, de Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk, maakte maandag juist bekend naar de rechter te stappen in strijd tegen het landelijke vuurwerkverbod. Op een later moment bekijkt Teunissen of er zijn vereniging nog actie onderneemt tegen het verbod in de Maasstad.