Na een recordschade door files voor de transportsector in 2019 staat nu al vast dat die schade dit jaar zo goed als non-existent is. Dat is een enorme meevaller, stelt Transport en Logistiek Nederland (TLN) maandag, maar daarmee houdt het positieve nieuws wel op.

Afgelopen jaar bedroeg de economische schade door files het recordbedrag van 1,5 miljard euro. Dat becijferde onderzoeksbureau Panteia op verzoek van TLN en verladersorganisatie evofenedex.

"Het is een kostenpost die doorwerkt in de totale logistieke keten en daarom de concurrentiekracht van de Nederlandse economie negatief beïnvloedt", aldus de belangenorganisaties. De sector denkt dat de files na de coronacrisis weer zullen terugkeren, net als de bijbehorende schade. De branche pleit er dan ook voor dat investeringen in knelpunten doorgaan.

Uit cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat het gewone verkeer de afgelopen maanden is afgenomen, maar dat het vrachtverkeer juist is toegenomen. Maar dat is niet noodzakelijkerwijs goed nieuws, aldus de woordvoerder van TLN. "Daarbij gaat het om meer bewegingen. Dat zegt niks over het aantal vervoerde tonnen ofwel wat er in de vrachtwagens zit."

Ook zijn er net zoals in de hele economie bepaalde sectoren die het goed doen in coronatijd en sectoren die het niet goed doen. "De supermarkten draaien beter, en de e-commerce. Maar vervoerders die actief zijn in de horeca en de autosector hebben het heel zwaar."