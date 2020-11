Reisspecialisten zagen hun verkopen in het derde kwartaal kelderen met gemiddeld 60,4 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Dat is nog altijd minder dan de daling in het tweede kwartaal, toen de inkomsten krompen met 89,2 procent.

Door de uitbraak van COVID-19 en de daaropvolgende reisbeperkingen, daalde de vraag naar vooral buitenlandse reizen flink in de zomermaanden. Door de reisbeperkingen besloten veel Nederlanders om in eigen land op vakantie te gaan.

Zo vervoerde Air France-KLM, waartoe ook Transavia behoort, in het derde kwartaal 70 procent minder passagiers. Ook bureaus die veel buitenlandse reizen aanbieden, zoals TUI, zagen het aantal boekingen flink teruglopen.

IT-specialisten en juridisch adviseurs zagen omzet stijgen

Het CBS keek ook naar andere zakelijke dienstverleners, zoals IT-specialisten, architectenbureaus, juridische adviseurs en reclamemakers. Daar ging het aanmerkelijk minder slecht dan bij reisbureaus.

Zo behaalden IT-dienstverleners in het derde kwartaal gemiddeld 0,8 procent meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook juridische adviseurs zagen hun omzet stijgen, met gemiddeld 3,9 procent.

In het reclamewezen werd juist fors minder verkocht. De sector moest het tussen begin juli en eind september doen met een omzet die gemiddeld 15,8 procent lager lag dan in 2019. Ook architecten hadden minder te doen. Zij zagen in het afgelopen kwartaal de omzet dalen met 2,9 procent.