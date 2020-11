Het was dit jaar op Black Friday en de dag erna drukker in de Rotterdamse en Eindhovense binnensteden dan op dezelfde dagen vorig jaar, toen er nog geen coronamaatregelen waren. Dat meldt onderzoeksbureau RMC, dat de drukte in de winkelstraten het hele jaar door monitort op basis van wifisignalen van mobiele telefoons, maandag.

Uit de tellingen blijkt dat er afgelopen vrijdag (Black Friday) en zaterdag op de drukste plekken van Rotterdam en Eindhoven bijna een vijfde mensen meer rondliepen dan op dezelfde dagen vorig jaar. Het bureau telde het aantal passanten tussen 9.00 en 17.00 uur.

Directeur Huib Lubbers van RMC is wel verbaasd over de getallen. "We hadden zeker niet verwacht dat het drukker zou zijn dan vorig jaar", aldus Lubbers. "Sowieso is de perceptie nu al gauw dat het drukker is, maar nu was het feitelijk ook zo."

In Amsterdam, Den Haag en Maastricht was het veel rustiger dan vorig jaar. Daar werden respectievelijk 37 procent, 43 procent en 35 procent minder passanten geturfd dan op dezelfde momenten vorig jaar. In Groningen waren ongeveer een tiende minder mensen op de been dan met Black Friday vorig jaar.

Voor heel Nederland ging het om ongeveer een derde minder mensen. De drukte zoals die door RMC gemeten werd in Eindhoven en Rotterdam was heel dit jaar nog niet vertoond.