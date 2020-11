De uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie is in 2019 met 3,7 procent gedaald. Dat meldt de Europese Commissie maandag. De emissies zijn inmiddels met 24 procent teruggedrongen ten opzichte van het niveau van 1990. Het doel is om de uitstoot voor 2030 met 55 procent terug te dringen.

Terwijl de uitstoot in 2019 daalde, groeide het bbp van de eurozone met 1,5 procent. Uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Green Deal Frans Timmermans zegt dat de EU daarmee aantoont dat het mogelijk is de uitstoot te reduceren terwijl de economie groeit, maar dat er nog veel werk aan de winkel is voor het klimaat.

Hij zegt dat de EU de inspanningen "in alle sectoren van de economie" moet opvoeren om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Volgens hem is een succesvolle energietransitie pas haalbaar als iedereen zich actief op dat doel blijft richten en "de kansen van herstel aangrijpt om onze economie op een groenere, veerkrachtigere manier te revitaliseren".

De Commissie meldt ook dat de emissies onder het emissiehandelssysteem ETS vorig jaar met 9,1 procent daalden. Die daling is vooral te danken aan de energiesector, waar door het sluiten van kolencentrales de uitstoot van broeikasgassen met bijna 15 procent daalde. De emissies van de industrie daalden met bijna 2 procent en die van de luchtvaart binnen de Europese Economische Ruimte stegen met 1 procent.