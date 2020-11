Vanaf 1 december zijn mondkapjes verplicht in publiek toegankelijke ruimtes dus ook in alle winkels. Alle bijna 800.000 winkelmedewerkers zullen vanaf dinsdag een mondkapje dragen, zegt de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) desgevraagd tegen NU.nl. Winkeliers zullen geen strijd voeren met klanten over het al dan niet dragen van het kapje, blijkt uit een rondgang langs ketens als HEMA, Albert Heijn (AH) en Kruidvat.

"We laten vooral onze mensen de situatie zelf inschatten", zegt de woordvoerder van de HEMA. "Het is verplicht voor ons personeel en we verzoeken het de klanten. Het personeel mag met de mensen in gesprek, ze weigeren of er iemand bijhalen zoals een boa. Wat niet zal gebeuren is dat we het laten uitmonden tot een vechtpartij, daar is niemand bij gebaat."

Een woordvoerder van AH laat weten dat klanten niet de winkel uitgezet zullen worden. "We zien nu ook al dat het goed gaat, we hebben geen reden om aan te nemen dat dat vanaf dinsdag ineens anders zal zijn." Volgens drogisterijketen Kruidvat draagt nu al 80 tot 90 procent van de klanten een mondkapje. "En al ons personeel al vanaf het begin. Misschien is dit voor die laatste groep klanten het laatste zetje. Als het nodig is, gaan we het gesprek aan, maar het is niet aan ons om te handhaven."

Dat benadrukt ook brancheorganisatie RND. "Wij zijn geen handhavers, we wijzen mensen er wel op." Zogenoemde volledige faceshields, die het gezicht van boven tot onder bedekken, zouden ook mogen als alternatief voor het personeel. Zodat die geen acht uur lang een mondkapje op hoeven. "We raden het de achterban af", aldus de RND. "Want de klant mag dat ook niet, dus zet gewoon een mondkapje op tenzij het echt niet anders kan."

Niet duidelijk hoe het zit met plexiglasschermen

Dat geldt overigens ook voor klanten, benadrukken de winkels: een mondkapjesplicht tenzij het echt niet anders kan. "Klanten moeten dat dan wel aantonen, dat ze dit om medische redenen niet kunnen", zegt de woordvoerder van Albert Heijn. Bij de Bijenkorf kunnen klanten in dat geval een afspraak maken om begeleid te winkelen, met een personal shopper.

"Bij ons zijn de mondkapjes al twee maanden verplicht", zegt de woordvoerder van de keten van luxewinkels. Klanten die geen medische reden hebben om er geen te dragen, komen er bij die winkels niet in. Het is nog niet helemaal duidelijk of medewerkers die achter plexiglasschermen zitten, zoals kassamedewerkers, nu wel of geen mondkapje op moeten.